Bankitalia: "Reddito autonomi salito triplo di quello dei dipendenti"

Il reddito medio dei lavoratori autonomi cresce di più rispetto a quello dei dipendenti. Lo certificano i dati di Bankitalia nell'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane 2022. In particolare, tra il 2020 e il 2022, il reddito medio in termini reali per le famiglie il cui principale percettore di reddito è un lavoratore indipendente - liberi professionisti, autonomi, imprenditori, i soci o gestori di società e lavoratori atipici - era cresciuto in media del 2,8%: oltre il triplo rispetto al +0,8% della media delle famiglie dei lavoratori dipendenti. Nel biennio il reddito medio si è invece ridotto per i nuclei che dipendono maggiormente dalle pensioni, con un -2,6%, o dagli altri trasferimenti -15,4%.