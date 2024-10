Iscro, come richiedere il contributo Inps per i lavoratori autonomi

Introduzione

Dopo la fase sperimentale, il contributo Inps per i lavoratori autonomi entra a regime e prevede requisiti meno stringenti: dalla soglia massima di reddito percepito, agli anni di apertura della Partita Iva. Come rileva l’associazione dei freelance (Acta), nel 2023 la misura ha suscitato "scarso" interesse e raggiunto una fetta minima di potenziali beneficiari iscritti alla Gestione Separata: appena 465 persone, pari allo 0,1% della platea totale.

L’indennità, con una copertura di 6 mesi, si conferma meno popolare di altri contributi destinati a forme contrattuali differenti, come la NASpI per i dipendenti e la Dis-Coll per i co.co.co. Ecco come fare domanda in via telematica sul portale Inps.