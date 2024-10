Partite Iva, cos'è il concordato senza sanzioni sui redditi 2018-2022

Introduzione

Le partite Iva e gli autonomi che aderiscono al concordato preventivo biennale 2024-25 possono ora accedere a un "ravvedimento speciale" per gli anni 2018-2022 grazie a un emendamento della Maggioranza al decreto Omnibus. La norma consente di pagare un'imposta sostitutiva parametrata al punteggio di affidabilità fiscale per sanare le somme evase, appunto, nel periodo 2018-2022.

Si dovrà dichiarare solo una minima parte delle somme evase: dal 5% per gli affidabili (indice Isa uguale a 10) al 50% per quelli con indice Isa inferiore a 3. L'imposta è del 10% se l'Isa è pari ad almeno 8, del 12% se va da 6 a 8 e leggermente più alta, ossia 15%, per chi è sotto il 6. E c'è un regime speciale per il periodo 2020-21, quello in cui il mondo è stato investito dal Covid-19, con lockdown e chiusure diffuse. Per tali anni, l'imposta è diminuita del 30%