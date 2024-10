Introduzione

Secondo le anticipazioni del Sole 24 Ore, è in vista un restyling per fasce di reddito sulla misura che il Mef vuole far diventare strutturale. Allo studio l’idea di un decalage che introdurrebbe il beneficio anche per i titolari di buste paga fra 35mila e 40mila euro, con benefici decrescenti all'aumentare del reddito imponibile. La novità andrebbe a interessare circa 1,14 milioni di dipendenti. Il Documento programmatico di bilancio aiuterà a fare chiarezza anche sull’Irpef a tre aliquote. Per le coperture sarà determinante capire quanto incasserà lo Stato dal concordato preventivo biennale.