Manovra, al lavoro sugli aiuti alle imprese: le ipotesi sul tavolo

Introduzione

Sono stati tanti i temi discussi nel tradizionale convegno di Capri dei Giovani Imprenditori. “Serve un percorso di investimenti strutturali: non si può pensare che l’industria italiana non abbia un piano di sostegno alle imprese”, ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Diverse le proposte avanzate dal leader degli industriali: da un Ires premiale per chi investe, all’apertura delle risorse del piano Transizione 5.0 anche agli investimenti del 2023 di Industria 4.0, fino alla richiesta di norme per sperimentare il nucleare di ultima generazione.

Si è parlato anche della questione degli alloggi dei lavoratori, un problema che squilibra l'economia italiana soprattutto in alcuni settori chiave come la meccanica, l'information technology o i servizi avanzati e non. Possibile, quindi, che già nella prossima Manovra ci siano sgravi fiscali e fringe benefits per aiutare i lavoratori. Allo studio anche la possibilità di incrementare il numero di case, recuperando edifici pubblici non più utilizzati e facilitando la costruzione di nuove abitazioni