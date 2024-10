Aumento tasse nella Manovra 2025, le ipotesi allo studio del governo

Introduzione

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha parlato di “sacrifici per tutti” in riferimento alla prossima Manovra e i mercati, in risposta, ne hanno risentito. Il responsabile del Mef ha poi chiarito che "non ci sarà la replica della discussione sugli extraprofitti delle banche" dell’anno scorso e ha definito “irrealistica” l'idea di un versamento volontario.

Il sottosegretario al Mef Federico Freni ha commentato ulteriormente: "Le nuove tasse non fanno parte del Dna di questo governo". E il ministro degli Esteri, Tajani, ha precisato: "Siamo contrarissimi. Ci sono state alcune cattive interpretazioni di alcune parole dette ieri". Ma quali sono i possibili scenari?