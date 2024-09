Manovra, da assegno unico ad asili nido: le misure per le famiglie

Introduzione

Pieno sostegno alla natalità. Sono diverse le misure a favore delle famiglie che il governo sta pensando di includere nella Manovra e che sono state anticipate nel Piano strutturale di bilancio. Come specifica il documento, il governo “intende continuare l’azione di contrasto alla denatalità, attraverso servizi alla prima infanzia”: tra gli interventi previsti ci sono il Piano asili nido già incluso dal Pnrr, dove si annovera la messa in disponibilità di 150.480 nuovi posti per bambini tra 0 e 2 anni e tra 3 e 6 anni; e l’intervento sui congedi parentali.

Allo studio ci sarebbe anche un intervento sull’assegno unico, dove potrebbero essere escluse alcune voci di spesa dal reddito considerato ai fini Isee aumentando così la cifra che l’Inps sborserebbe alle famiglie. Possibile anche un'estensione del bonus mamme, di cui hanno usufruito quest’anno le lavoratrici madri di due e di tre figli, che arrivi al 2026 e anche oltre.