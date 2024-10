Carta Docente 2024, bonus da 500 euro: come e dove si può spendere

Introduzione

Da oggi, 14 ottobre, gli insegnanti di ruolo possono richiedere la Carta docente relativa a quest’anno scolastico. Grazie a questo strumento potranno acquistare libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o iscriversi a corsi di laurea e master universitari oppure per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'Istruzione.

La cifra di 500 euro non è però richiedibile dagli insegnanti precari, esclusi ancora una volta: per loro, a meno di successivi interventi normativi, ci sarà la possibilità di spendere eventualmente solo quanto rimasto dallo scorso anno, quando il contributo era stato eccezionalmente allargato a questa categoria. Un recente sondaggio ha evidenziato come i docenti abbiano un’opinione largamente positiva su questo strumento e confermino come sia d'aiuto per le loro esigenze di preparazione e svolgimento della didattica.