Dal 2028 anche i bambini svedesi cominceranno la scuola a sei anni. Niente più anno pre-scolare tra materna e scuola, sì al ritorno di un insegnamento più tradizionale e rapido. Il governo ha preso questa decisione, come afferma il ministro dell'istruzione Johan Pehrson, perché "la scuola deve tornare alle origini" con una maggiore attenzione per l'apprendimento precoce della lettura, della scrittura e della matematica.

Il sistema ad oggi

Fino a questo momento, in Svezia, il sistema scolastico per i bambini prevedeva un anno di preparazione alla scuola chiamato Förskoleklass (appunto classe pre-scolare), tra la scuola materna e l'inizio della primaria. Questo anno, obbligatorio per i bambini di sei anni, è focalizzato sullo sviluppo attraverso il gioco, la curiosità e la scoperta, con l'obiettivo di preparare i bambini al passaggio alla primaria.

La pedagogia svedese attualmente valorizza il gioco come uno strumento essenziale per imparare. Si iniziano ad apprendere concetti base come numeri, linguaggio e relazioni sociali in modo giocoso e naturale. La scoperta e la curiosità sono invece incoraggiate attraverso attività pratiche, laboratori e giochi all'aperto e i bambini imparano a lavorare insieme, a risolvere problemi e a sviluppare abilità sociali, il tutto in un contesto non competitivo e inclusivo.

L'anno pre-scolare svedese aveva e avrà, fino al 2028, l'obiettivo di preparare i bambini non solo da un punto di vista cognitivo ma anche emotivo e sociale, rendendo il passaggio alla scuola primaria più dolce e graduale.