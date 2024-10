Conti correnti, chi ha l’accesso e come funzionano i controlli

Introduzione

Le normative vigenti permettono sia all’Agenzia delle Entrate che agli istituti di credito di consultare le informazioni contenute nei conti correnti. Per il Fisco tali verifiche permettono di accertare la veridicità dei dati in sede di dichiarazione dei redditi, ma il contribuente è tenuto a dare spiegazioni valide anche sui movimenti di denaro che avvengono sul proprio conto, come ha stabilito di recente la Corte di Cassazione. Tali controlli avvengono anche su conti cointestati, mentre su quelli esteri è necessario verificare se ci sono accordi con il Paese in questione.

Anche la Banca può verificare informazioni su entrate, spese tramite carte di credito e giacenza media, nel rispetto delle normative sul Testo unico bancario e sul regolamento europeo del Gdpr. Al dipendente di Intesa Sanpaolo viene infatti contestata proprio la violazione della norma comunitaria, unita alla mancanza della necessità operativa di tali accessi, cioè di una motivazione valida.