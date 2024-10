Contratto statali, distanze Aran-sindacati su aumenti. Cosa sappiamo

Introduzione

La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale del comparto Funzioni centrali prosegue in salita. Da una parte c’è Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni, che si dice “fiduciosa”; dall’altra i sindacati, che invece ritengono che la trattativa “rischia di finire su un binario morto”. Il contratto riguarda 193mila dipendenti.



Dopo l’ultimo incontro, restano profonde le distanze in particolare sul fronte degli aumenti salariali. Tanto che l'Usb ha deciso di abbandonare il tavolo del confronto e proclamare uno sciopero per il 31 ottobre. I sindacati del pubblico impiego di Cgil e Uil, invece, hanno fissato una manifestazione per sabato 19. Sono stati fatti passi avanti, però, su un altro tema centrale: lo smart working. La trattativa riprenderà il 28 ottobre. Ecco cosa sappiamo