Mutui, ecco dove ci sono i tassi migliori in Europa

Introduzione

Secondo quanto emerso da una ricerca di Mutuionline.it, i tassi dei mutui italiani sono migliori rispetto a Germania, Francia, Regno Unito, Olanda e Grecia. A battere l'Italia è, invece, il valore della Svizzera. L’indagine ha preso in considerazione un mutuo a 20 anni sulla prima casa da parte di un individuo di 40 anni, per la somma di 140.000 euro su un immobile dal valore di 200.000 euro.

Il taeg (il tasso annuale effettivo globale) migliore offerto sul mercato italiano per il finanziamento preso in considerazione dall’indagine è del 3,10% per il fisso e del 4,46% per il variabile