Mutui giovani, ecco le agevolazioni da sfruttare entro il 31 dicembre

Introduzione

C'è ancora tempo per usufruire degli incentivi per l'acquisto della prima casa se si è giovani under 36. In primis, c'è il bonus prima casa a loro dedicato ma valido solo per chi ha Isee non superiore a 40mila euro. Prevede l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ma solo se il contratto preliminare è stato registrato entro il 31 dicembre 2023.



Esiste poi il Fondo di garanzia per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa: si rivolge a coloro che chiedono un mutuo prima casa non superiore a 250mila euro, senza limiti di età anagrafica ma con il rispetto di alcuni requisiti precisi in merito all'immobile da acquisire. La garanzia statale è pari al 50% della quota capitale del mutuo richiesto