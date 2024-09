Mutui, come cambiano le rate dopo il taglio dei tassi della Bce

Introduzione

Secondo un’analisi di Facile.it, su un mutuo medio variabile da 126.000 euro in 25 anni al 70% l’effetto del taglio di 25 punti base potrebbe portare a un risparmio di circa 18 euro. Per MutuiOnline.it , però i finanziamenti a tasso fisso rimangono comunque più convenienti. "I tassi sul credito al consumo sono scesi a una media dell'8,58%, dopo picchi superiori al 14%, e potrebbero calare ancora all'8,25% -spiega la Fabi - vuol dire che un'automobile da 25mila euro comprata interamente a rate, con un finanziamento di 10 anni, costerà oltre 11mila euro in meno (-23%) rispetto al 2023"