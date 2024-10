Ddl lavoro, dalle dimissioni al lavoro stagionale: cosa cambia

Introduzione

È atteso per oggi il voto finale della Camera sul provvedimento, composto da una trentina di articoli, che era stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del primo maggio 2023. Tante le novità.



Sono previsti, ad esempio, meno oneri e vincoli per il ricorso al lavoro stagionale. Previste anche modalità telematica e collegamenti audiovisivi per le conciliazioni in sede sindacale delle varie controversie di lavoro. Il testo, poi, contiene una serie di semplificazioni in materia di somministrazione. Opposizioni critiche sulla parte che riguarda le dimissioni. Ecco cosa c’è da sapere