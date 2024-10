Bonus carburante 2024, chi può averlo e a quali condizioni

Introduzione

L'incentivo di 200 euro riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato. I dipendenti pubblici ne restano quindi esclusi. La misura straordinaria rimarrà in vigore fino al 31 dicembre.

Il bonus sarà corrisposto sulla base di uno sgravio fiscale fruito dal datore di lavoro. In questo modo il contributo potrà essere erogato con una tassazione agevolata. L'incentivo non viene concesso quindi dal governo direttamente ai cittadini, ma sarà il datore di lavoro a erogare il voucher ai propri dipendenti sotto forma di "fringe benefit". Per "datori di lavoro" si intendono le aziende private, gli studi professionali e gli enti del terzo settore che svolgono solo attività non commerciale. I lavoratori destinatari del bonus devono essere titolari di un reddito annuo lordo inferiore ai 35mila euro. Una volta riconosciuto al dipendente, il voucher dovrebbe arrivare direttamente nella busta paga del mese successivo