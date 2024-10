Emissioni, concessionari Stellantis a Ue: "Rinviate obiettivi a 2027"

Si uniscono all’iniziativa di Acea, associazione costruttori europei, e chiedono che l’Unione europea rimandi i limiti alle emissioni previsti per la transizione energetica. L’ad Carlos Tavares, però, non è d’accordo: “Siamo molto orgogliosi di contribuire alla lotta contro il cambiamento globale”

“Sosteniamo pienamente la proposta di Acea e chiediamo rinvio obiettivi”

"In qualità di distributori, siamo in contatto quotidiano con clienti finali – affermano i concessionari Stellantis - Ciò ci pone in una posizione contraria a quella del produttore che rappresentiamo, che rimane ottimista circa il rispetto di queste severe normative Ue. Tuttavia, dal nostro punto di vista, è chiaro che il settore non è ancora pronto a raggiungere il volume necessario di vendite di veicoli elettrici. Questa crescente divergenza tra obiettivi normativi, prontezza del mercato e aspettative del produttore è motivo di preoccupazione. Non è stata quindi una sorpresa quando la maggior parte dei produttori europei, tramite Acea, ha chiesto un rinvio di questi obiettivi: una proposta che sosteniamo pienamente".