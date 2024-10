Stellantis, Tavares su ipotesi fusione con Renault: "Solo speculazioni"

I rumors su una possibile fusione tra Stellantis e Renault "sono pura speculazione". Lo ha detto l'amministratore delegato Carlos Tavares - secondo quanto riporta Bloomberg - durante una conferenza stampa nello stabilimento Peugeot di Sochaux. ''Non commento queste voci e penso che non sia il tema di questo evento'', ha, invece, detto il direttore generale di Renault, Luca De Meo, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Boulogne-BIllancourt sulle nuove iniziative in materia di economia circolare. Cosa dirà a Tavares al prossimo Salone dell'auto di Parigi? ''Lo saluterò come sempre'', si è limitato a rispondere De Meo.