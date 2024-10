Carta del docente 2024/25, quando arriva e quanto vale quest’anno

Introduzione

La Carta del docente per l’anno scolastico 2024/25 non è ancora arrivata, e sta iniziando a salire la preoccupazione degli insegnanti sulla mancata comunicazione della data di inizio. Lo strumento prevedeva fino a quest’anno un importo di 500 euro spendibili su due anni scolastici consecutivi, ma è in arrivo un taglio: secondo diverse fonti la sforbiciata potrebbe aggirarsi tra i 75 e i 100 euro.



Intanto un sondaggio ha mostrato come la Carta del docente venga considerata un supporto importante e davvero utile per l'aggiornamento professionale dall’'87,8% degli oltre 3mila docenti che hanno partecipato all’indagine. Comunque molti partecipanti hanno sottolineato come la carta sia utile solo in quanto rappresenta una risorsa aggiuntiva, mettendo comunque in evidenza limiti e criticità, come l'esigenza di utilizzare i fondi annali della Carta per altri scopi.