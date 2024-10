Rieti, inaugurato il nuovo polo farmaceutico di Takeda

L’azienda biofarmaceutica giapponese ha visto raddoppiare la propria capacità produttiva grazie a un piano di investimenti quinquennale partito nel 2021 che ha portato, tra le altre cose, alla digitalizzazione e all'automazione dei processi di lavorazione "Abbiamo lavorato intensamente per rendere l'Italia un terreno ancora più fertile per gli investimenti stranieri”, ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, presente all’inaugurazione ascolta articolo

Takeda Italia inaugura il suo nuovo polo farmaceutico biotech di Rieti. L’apertura del nuovo centro italiano rientra in un piano di investimenti quinquennale pari a 350 milioni di euro annunciato nel 2021 che ha raddoppiato la capacità produttiva dell’azienda biofarmaceutica giapponese. "Ringrazio il Giappone e l'Ambasciatore del Giappone qui presente per avere avuto fiducia nel nostro Paese", ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel suo intervento alla cerimonia inaugurale del sito produttivo.

Investimento per l’innovazione Takeda ha oltre 750 dipendenti a Rieti e circa 250 a Pisa. L’investimento fatto nel piano quinquennale avviato nel 2021, come spiega la società, è servito ad aumentare la capacità produttiva e l'efficienza, attraverso la digitalizzazione e l'automazione dei processi di lavorazione. In particolare a Rieti l'innovazione tecnologica ha mirato a creare un flusso diretto e automatizzato con un magazzino freezer completamente robotizzato per il ricevimento e lo stoccaggio del plasma e un processo, sempre meccanizzato, per la rimozione del plasma congelato dalle sacche e bottiglie usate per la raccolta. leggi anche Psoriasi, arriva nuovo farmaco che migliora pelle e vita pazienti

Ministro Urso: “Farmaceutica punta di diamante dell’export italiano” Come ha spiegato il ministro, questo progetto indica bene quello che il governo vuole fare "investendo e accogliendo sempre più investimenti stranieri, soprattutto dei settori a più alta tecnologia", come la farmaceutica. "Abbiamo lavorato intensamente per rendere l'Italia un terreno ancora più fertile per gli investimenti stranieri - ha spiegato - Attraverso la creazione di un'Unità ministeriale dedicata, forniamo a ogni impresa estera un'assistenza personalizzata”. Il settore della farmaceutica, ha poi aggiunto il ministro, è diventato “la punta di diamante, la punta avanzata della crescita dell'export italiano" ed è "realizzato nel nostro Paese da importanti imprese nazionali e anche da grandi imprese internazionali che, da lungo tempo e sempre più, scelgono l'Italia come luogo dove meglio produrre in questa nuova competizione globale". leggi anche Vaccini, Aifa: “Poche reazioni avverse, il 93,5% è lieve”

Vicinanza al paziente e tecnologie all’avanguardia L’importanza del sito di Rieti all’interno del network internazionale di stabilimenti dedicati alla produzione di plasmaderivati è stata sottolineata anche da Thomas Wozniewski, global manufacturing & supply officer di Takeda. “Siamo orgogliosi - ha detto - di poter accrescere ulteriormente la capacità di stare vicini ai pazienti nel mondo, modernizzando i nostri poli industriali in Italia con tecnologie all'avanguardia". Gli fa eco la general manager di Takeda Manufacturing Italia, Francesca Micheli: “Il nostro sito di Rieti in cinquant’anni si è trasformato da una piccola realtà provinciale a un’eccellenza a livello mondiale e questo ci riempie d’orgoglio perché è il risultato degli sforzi collettivi e della passione che hanno portato a questa realtà che contribuisce per il 64% all’export della provincia”. leggi anche Imballaggio farmaci, nuove norme Ue: in Italia a rischio competitività