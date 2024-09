Vaccini, Aifa: “Poche reazioni avverse, il 93,5% è lieve”

Il dossier Aifa ha rilevato 7 decessi successivi alla somministrazione del vaccino. "In nessun caso le informazioni disponibili consentivano di individuare la causa del decesso nel vaccino", ha precisato l'Aifa, ricordando che la "valutazione della relazione causale tra un evento avverso e la somministrazione di un vaccino, è una procedura alquanto complessa”. “Non è sufficiente, infatti, che l'evento si verifichi dopo la vaccinazione ma devono essere considerate anche altre possibilità". Dei sette casi fatali i vaccini indicati come sospetti erano in un caso il quadrivalente contro morbillo, parotite, rosolia e varicella e in sei casi l’antinfluenzale, in tre segnalazioni somministrato insieme all’anti-Covid. Nello specifico, “i tre casi di vaccinazione con il solo antinfluenzale indicato come sospetto, hanno riguardato pazienti di età avanzata, con una media di 86,3 anni, quadri clinici complessi e polipatologie”. I restanti tre casi di antinfluenzale co-sommistrato con l’anti-Covid “hanno riguardato sempre pazienti con quadri clinici complessi e con polipatologie, di 63, 80 e 92 anni”. Invece, “il singolo caso con vaccino quadrivalente ha riguardato un paziente di 2 anni, affetto da polipatologie, il cui decesso, come riportato anche dalla relazione medico-legale, non è correlato alla vaccinazione ma alla condizione patologica pre-esistente”