Esonero contributivo parità di genere, rettifiche entro il 15 ottobre

Introduzione

Ultimi giorni a disposizione per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere e che non hanno ancora corretto eventuali errori alle domande presentate ed evitare così evitare la riduzione del beneficio spettante. Il termine per rettificare eventuali errori nelle domande per l'esonero contributivo sulla parità di genere scade il 15 ottobre 2024

