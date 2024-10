Ecobonus 2025, governo studia riforma: ecco cosa cambia

Introduzione

A Palazzo Chigi si studia la possibilità di cambiare l’ecobonus, che il prossimo anno vedrà la sua percentuale di detrazione scendere al 36%: l’obiettivo è quello di utilizzare questo strumento per riuscire a centrare tutti i target fissati dall’Unione europea nella direttiva Case Green, che prevede il taglio dei consumi di energia del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035.

Il nuovo ecobonus riguarderebbe soprattutto le prime case, gli edifici con classe energetica bassa e le situazioni di povertà energetica: basti pensare che, secondo le stime Filea-Cgil, l’Italia potrebbe dover ristrutturare 5 milioni di edifici entro il 2033. Per questo, il nuovo contributo avrà una durata almeno decennale e potrebbe prevedere benefici ridotti per gli interventi singoli e crescenti a seconda della performance energetica raggiunta. Il nuovo strumento non prevederà più cessione del credito e sconto in fattura: questi strumenti finanziari che potrebbero essere sostituiti da mutui green agevolati e garantiti dallo Stato con un fondo apposito