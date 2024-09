Bonus edilizi, stop alle agevolazioni per seconde e terze case

Introduzione

Giorgia Meloni ha annunciato una stretta sui bonus dall’Assemblea di Confindustria. A essere confermato potrebbe essere solo l’Ecobonus al 65%, ma esclusivamente per la prima casa e solo se l’intervento potrà assicurare una riqualificazione energetica dell’edificio. Lo sconto per le ristrutturazioni edilizie, come è noto, dovrebbe inoltre passare dal 50% al 36% nel 2025.

Già qualche giorno fa la premier aveva dichiarato finita la stagione dei bonus, non solo edilizi: in ottobre, nella definizione della legge di bilancio, si scoprirà quali sopravviveranno dal primo gennaio, quali verranno ridotti e quali invece del tutto eliminati.