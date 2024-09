Superbonus 70%, contributi fondo perduto: cosa sono e a chi spettano

È arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze con i criteri e le modalità di erogazione per il 2024 dei contributi a fondo perduto nell'ambito del Superbonus 70% per i cittadini italiani (solo persone fisiche) che nel 2023 hanno dichiarato un reddito non superiore a 15mila euro. Dalle spese agevolate alla domanda per ottenere gli aiuti: ecco cosa prevede il decreto.

I lavori che danno diritto ai contributi

Il contributo a fondo perduto a cui si fa riferimento, in attuazione al Dl Superbonus, può essere richiesto per le spese sostenute nell’anno in corso per gli interventi di efficienza energetica, quelli condotti nell’ambito del Sismabonus, quelli per l’aggiunta di elementi fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici agevolati tramite Superbonus. Ci sono però dei paletti da rispettare. Tutti i lavori citati devono aver raggiunto, entro lo scorso 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o della cessione del credito.

Tetto di 96mila euro e solo per spese effettuate tra gennaio e ottobre 2024

La legge stabilisce altri limiti: "Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo" entro un limite massimo di spesa di 96mila euro. Non solo: i bonifici che dimostrano le spese devono risultare effettuati tra lo scorso 1°gennaio e il prossimo 31 ottobre. Si precisa poi che "nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l'importo della spesa sostenuta dal richiedente e l'importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto".