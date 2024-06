Superbonus e seconde case, quando il proprietario evita la nuova tassa per chi vende

Introduzione

La maxi tassazione delle plusvalenze (26% per 10 anni) non colpisce tutte le case ristrutturate con il Superbonus. Non va pagata da tutti coloro che vendono immobili adibiti ad abitazione principale, anche per i propri familiari. La deroga vale se la casa è stata l'abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni prima della cessione o del periodo tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione. E ancora: non si applica alle seconde case se sono state ereditate o donate