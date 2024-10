Bonus trasporti, ecco le regioni dove sono in vigore agevolazioni

Introduzione

A livello nazionale il contributo per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale non è più attivo, ma ci sono molte regioni, da Nord a Sud, che sostengono iniziative simili, rivolte alla generalità dell’utenza o solo ad alcune categorie specifiche come anziani e studenti. Dalla Sardegna alla Lombardia, dal Veneto alla Campania: ecco dove sono presenti le agevolazioni regionali per i trasporti.