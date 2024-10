Introduzione

Sono diversi gli stop previsti questo mese per aerei, treni e mezzi pubblici. Diverse le date da segnare in agenda: si va dall’agitazione del 1° ottobre per il personale degli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa a quello del personale ferroviario a cavallo del weekend 12-13 ottobre. Da segnalare anche lo sciopero dei lavoratori del gruppo Stellantis e del settore auto nella giornata di venerdì 18 ottobre.

Coinvolte anche le compagnie di trasporto pubblico locale: le giornate da segnare sono il 5 ottobre (in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Campania); il 18 ottobre e il 28 ottobre (in Umbria).