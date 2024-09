Stellantis e il settore dell'auto: sciopero nazionale il 18 ottobre

I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero per i lavoratori di Stellantis e di tutto il settore automotive per venerdì 18 ottobre. Le sigle hanno annunciato che in tale data organizzeranno una manifestazione nazionale a Roma. Nel 2023, secondo i dati sindacali, Stellantis ha prodotto in Italia 751 mila veicoli, di cui 521 mila auto e 230 mila veicoli commerciali. Negli ultimi 17 anni, dal 2007 al 2024, la produzione di auto in Italia di Fiat (poi Fca e Stellantis) si è ridotta di quasi il 70 per cento, da 911 mila alle 300 mila stimate quest’anno se continuerà l’attuale trend. Delle 505 mila auto vendute in Italia, meno della metà è stata prodotta nel nostro Paese (225 mila).

Le richieste dei sindacati

“La situazione è molto grave, servono risposte da Ue, governo, Stellantis e aziende della componentistica”, hanno evidenziato i sindacati nel corso della conferenza stampa che ha annunciato l’agitazione di otto ore. Nel loro intento, la manifestazione servirà “a difendere l’occupazione e costruire il futuro dell’industria dell’auto”