Meteo, ultimi giorni di caldo poi la svolta: ecco quando e dove

Introduzione
Mercoledì al Nord e giovedì al Centro-Sud: questi i momenti in cui il caldo africano dovrebbe dare finalmente tregua all’Italia. Come racconta l’esperto, Lorenzo Tedici, ci sarà “un crollo anche di dieci gradi” con temporali locali e grandinate sempre tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto. Ci sarà dunque un importante calo termico e la fine dell’anticiclone africano sarà “drastica”.
Quello che devi sapere
La svolta da mercoledì 20 agosto
- In sostanza è proprio da mercoledì 20 agosto, specie al Nord ma in parte anche tra Toscana ed Umbria, che è atteso dunque un ciclone atlantico che porterà temporali anche forti. Lo stesso succederà anche nella giornata seguente. Pure in quella odierna sono attesi piovaschi, soprattutto sull’Appennino che poi scivolano sulle coste tirreniche del Centro-Sud. Domani atteso qualche temporale di calore sulla fascia appenninica e piogge sul Nord-Ovest del nostro Paese.
L’indebolimento dell’alta pressione
- Entrando nel dettaglio di quello che ci si potrà attendere a livello meteorologico, come confermano gli esperti de “ilmeteo.it”, in queste ore persisterà il deciso rischio di temporali. Questo considerando che già da alcuni giorni l’Italia “non riesce più a godere di una totale stabilità atmosferica”. Il motivo è legato ad un lento ma progressivo indebolimento dell’alta pressione africana sul bacino del Mediterraneo. Ma non solo perché ad influire c’è anche la presenza di una circolazione ciclonica in quota che avvolge “soprattutto le regioni del Sud, ma che influenza negativamente il tempo anche sul resto del Paese”. Tale situazione non comporta necessariamente vere e proprie ondate di maltempo, ma favorisce però “note d’instabilità, soprattutto nelle ore più calde della giornata, quando si eleva il contrasto tra il calore preesistente e l’aria più fresca e instabile presente in quota”.
pubblicità
Cosa succederà nelle prossime ore
- I meteorologi prospettano dunque “una lenta e graduale escalation di rovesci e temporali che si faranno più evidenti nelle ore pomeridiane” a partire da oggi, 18 agosto. Durante le ore mattutine il quadro a livello meteo resterà sostanzialmente tranquillo, eccezion fatta per alcune nubi sparse che potranno diventare più dense a partire dal pomeriggio, momento nel quale possono presentarsi anche improvvisi temporali, specie sui rilievi alpini del Nord-Ovest e su buona parte della dorsale appenninica del Centro e del Sud. Questi temporali, aggiungono gli esperti, possono anche assumere carattere “di forte intensità, accompagnati da improvvise raffiche di vento, intensa attività elettrica e qualche grandinata”.
La situazione meteo sull’Italia
- Sulle regioni del Centro e del Sud sono attesi nelle prossime ora anche locali fenomeni temporaleschi che potranno interessare aree come il basso Lazio, il nord della Campania e una buona fetta del distretto tirrenico. Ma questo passaggio, come spesso accade nel periodo estivo, dovrebbe esaurirsi in fretta, possibilmente entro sera quando l’attività temporalesca dovrebbe diminuire. Sul resto del Paese, invece, la giornata odierna trascorrerà con tempo stabile, soleggiato e ancora caldo, con temperature elevate, nonostante una decisa “tendenza alla diminuzione che impedirà alle colonnine di mercurio di salire verso i picchi più elevati dei giorni scorsi”.
pubblicità
I primi segnali di cambiamento
- Questi, secondo gli esperti, rappresentano comunque i primi segnali di un evidente cambiamento nella circolazione generale, tutti segnali che poi, come già accennato, si faranno sempre più sostanziali nei prossimi giorni, momento nel quale il grande caldo potrebbe subire un primo e decisivo scossone, attenuando nettamente le temperature.
Le previsioni in breve
- Ma ecco, in breve, cosa succederà tra oggi e domani. Lunedì 18 agosto al Nord attesa una giornata meno calda, con il cielo che sarà molto nuvoloso. Attese locali piogge su Appennini e Alpi. Temperature massime in diminuzione. Al Centro si prospetta una giornata che trascorrerà con il bel tempo prevalente, il cielo poco nuvoloso e isolati temporali su Lazio e Abruzzo. Temperature in calo. Al Sud sarà una giornata che partirà con il bel tempo dappertutto, poi, nel pomeriggio, scoppieranno temporali in Basilicata e Calabria. Atteso sole altrove. Martedì 19 agosto al Nord si prospetta una giornata che vedrà un cielo irregolarmente nuvoloso al Nordovest e poco nuvoloso al Nordest. Il caldo sarà accettabile, con venti deboli in arrivo. Al Centro la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso, salvo locali piogge sui monti tra Lazio e Abruzzo. Infine, al Sud, a parte qualche temporale di calore sugli Appennini, per il resto sarà presente il bel tempo, con un cielo sereno o poco nuvoloso.
pubblicità