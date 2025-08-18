Meteo, ultimi giorni di caldo poi la svolta: ecco quando e dove

Introduzione

Mercoledì al Nord e giovedì al Centro-Sud: questi i momenti in cui il caldo africano dovrebbe dare finalmente tregua all’Italia. Come racconta l’esperto, Lorenzo Tedici, ci sarà “un crollo anche di dieci gradi” con temporali locali e grandinate sempre tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto. Ci sarà dunque un importante calo termico e la fine dell’anticiclone africano sarà “drastica”.