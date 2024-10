Fisco, le scadenze di ottobre 2024: il calendario completo

Introduzione

Anche a ottobre sono diversi gli appuntamenti fiscali da segnare in agenda, come la scadenza per il versamento dei contributi trimestrali per i collaboratori domestici, in programma il 10 ottobre; la liquidazione dell’Iva mensile e trimestrale, prevista per il 16 ottobre e il termine per la dichiarazione dei redditi con il modello redditi persone fisiche, fissato per l'ultimo giorno del mese