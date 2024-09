Dichiarazione dei redditi con modello 730, scadenza e come inviarla

Entro domani, 30 settembre, lavoratori dipendenti e pensionati dovranno presentare la dichiarazione dei redditi con modello 730. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il Precompilato, a cui si accede tramite Spid, Cie o Carta nazionale dei servizi. Per i contribuenti che utilizzano il modello Redditi PF il termine ultimo è fissato al 31 ottobre 2024. Ecco tutti i dettagli ascolta articolo

È previsto per domani, 30 settembre, il termine ultimo per inviare la dichiarazione dei redditi con modello 730. I lavoratori dipendenti e i pensionati dovranno quindi presentare al Fisco la documentazione che contiene i redditi da lavoro dipendenti e assimilati, i redditi da pensione e le spese detraibili. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito tutte le istruzioni per la compilazione del modello 730 e di quello Redditi PF, la cui deadline è fissata invece per il 31 ottobre 2024. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quando presentare la dichiarazione dei redditi La dichiarazione dei redditi, che può essere inviata attraverso il modello Redditi PF o il modello 730 a seconda della tipologia di reddito posseduta, deve essere inviata entro le seguenti date: Il modello 730 dovrà essere inviato entro il 30 settembre 2024 , direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d'imposta (ovvero, al proprio datore di lavoro)

Il modello Redditi PF dovrà invece essere presentato entro il 31 ottobre 2024, online oppure rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf) o ai professionisti abilitati Come si legge sul sito dell'Agenza delle Entrate, le persone fisiche non residenti che, al momento della presentazione della dichiarazione, si trovano all'estero e non possono effettuare la trasmissione telematica, potranno inviare il modello Redditi PF entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello d'imposta, a mezzo raccomandata o altro mezzo equivalente. vedi anche Dichiarazioni dei redditi, 6 consigli per una compilazione corretta

Come presentare la dichiarazione dei redditi L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli 730 e Redditi PF precompilati, che permettono di semplificare il processo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il nuovo precompilato infatti non è più necessario compilare manualmente i numerosi riquadri, poiché entrambi i modelli contengongono già diversi dati inseriti manualmente, come le trazioni per le spese sanitarie, le spese universitarie, i contributi previdenziali ecc. È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando un'identità Spid (Sistema pubblico d'identità digitale), una CIE – Carta d'identità elettronica e una Carta Nazionale dei Servizi. La presentazione del modello precompilato potrà essere effettuata: direttamente all' Agenzia delle Entrate

al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico)

tramite i Centri di Assistenza Fiscale (Caf)

a un professionista abilitato (ad esempio i commercialisti) leggi anche Partite Iva, arriva uno strumento per misurare l'affidabilità fiscale