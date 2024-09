Dichiarazioni dei redditi, 6 consigli per una compilazione corretta

Introduzione

Il 30 settembre scade il termine per l’invio del modello 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate, mentre per l’inoltro del modello Redditi persone fisiche ci sarà tempo fino al 31 ottobre. Complici la fretta o la poca dimestichezza con la materia fiscale, i contribuenti potrebbero incappare in errori o dimenticanze in fase di compilazione. La startup Fidocommercialista ha stilato alcune buone pratiche per evitare omissioni involontarie nella presentazione del modulo telematico. Ecco quali