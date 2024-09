Fisco, attenzione ai controlli: cosa sapere sulla presunzione bancaria

Introduzione

La Corte di cassazione ha dichiarato in due recenti ordinanze che tutti i versamenti e i prelievi effettuati sul conto corrente di un professionista o di un’azienda possono incidere sul reddito. Secondo i giudici, infatti, entrambe le operazioni possono essere utilizzate per produrre reddito: per questo è sempre meglio pagare con sistemi tracciabili, come bonifici o carte. A carico del contribuente, inoltre, c’è anche l’onere di dover fornire eventuali prove contrarie alla presunzione bancaria.

I giudici hanno difatti allargato il perimetro dei controlli già sancito dalla Corte costituzionale che, con una precedente sentenza, aveva sì ritenuto illegittimo l’articolo di legge connesso con la presunzione bancaria, arrivando anche ad eliminare dal testo il termine compensi, ma si era soffermata sulla non applicabilità della presunzione bancaria ai soli prelievi, tralasciando i versamenti