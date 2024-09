Fisco, le scadenze di settembre 2024: il calendario completo

Introduzione

Anche a settembre sono diversi gli appuntamenti fiscali da segnare in agenda, in particolare dalla seconda metà del mese in poi: il 15 settembre, ad esempio, scade il termine per il versamento della quinta rata per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater sui debiti con l'Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il 16 settembre, poi, coincidono una serie di scadenze: dal versamento dei contributi Inps, all'Iva e alle ritenute sulle locazioni brevi. Ecco quali date segnare sul calendario