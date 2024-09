Affitti a lungo termine, quanto rendono nelle grandi città? I dati

Introduzione

L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha evidenziato come quasi una transazione immobiliare su 5 realizzata nel secondo semestre del 2023 sia stata un investimento, una percentuale maggiore di quella realizzata nello stesso periodo dell’anno precedente, quando si attestava al 18,2%. Nell’analisi, dove vengono prese in considerazione solo le locazioni a lungo termine, a rendere di più sono Genova e Palermo, che registrano il 6,7%, a cui segue il 6,3% di Verona. Più dietro le altre metropoli, come Napoli (5,1%); Roma (5,0%) e Milano (4,5%).

Come evidenzia la ricerca, chi investe nel mattone mira anche alla rivalutazione dell’immobile: per questo vengono sempre scelte aree dove sono presenti atenei e servizi che possono garantire una buona domanda di locazione. In questo modo è garantita la rivalutazione del capitale: dal 1998 al 2023 la città che ha garantito rendite più alte è stata Milano, con un +132,3%, seguita da Napoli con +75,4% e Firenze con +72,2%