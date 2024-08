Affitti brevi, come ottenere il Cin ed evitare le multe

Introduzione

Il 28 agosto con l'entrata delle ultime regioni - Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Umbria e della Provincia Autonoma di Trento - si è conclusa la fase pilota della Banca Dati Strutture Ricettive, la piattaforma dove è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (Cin), da utilizzare per le locazioni brevi e turistiche. Per ottenere il Codice basta seguire la procedura che porterà a un modello già precompilato sulla base dei dati in possesso degli Enti Territoriali.

Ma a cosa serve il CIN? Il Codice Identificativo Nazionale dovrà essere esposto da chi affitta per periodi brevi o lunghi stanze o anche case, oltre a strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, con l'obiettivo di contrastare gli abusivi. Chi lo ha mostra di essere in regola dal punto di vista urbanistico e catastale, chi ne è sprovvisto rischia sanzioni fino a 8mila euro e potrebbe non essere pubblicizzato dalle piattaforme. Se ci saranno dei dubbi, sarà possibile inviare una segnalazione al Comune affinché vengano effettuati tutti i controlli e nel caso bloccata l'attività abusiva.