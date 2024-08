Introduzione

Il capoluogo lombardo continua a essere la città italiana dove le locazioni fruttano di più ai proprietari: mettendo insieme i dati di varie analisi si parla di 637-675 euro al mese per una stanza (con picchi molto più alti in zone particolarmente ambite). A farne le spese sono soprattutto gli studenti. Tuttavia, esaminando i numeri forniti da idealista.it al Corriere della Sera, la situazione attuale potrebbe aprire a qualche spiraglio positivo proprio per chi è all'università: aumenta l'offerta delle stanze e i costi si ridimensionano leggermente (a fronte di meno immatricolazioni e più posti disponibili negli studentati)