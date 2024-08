Introduzione

I report di Immobiliare.it Insights e Idealista tracciano un quadro sui prezzi delle stanze in affitto, soprattutto per quanto riguarda studenti universitari e giovani lavoratori. Si registra un aumento sia dell’offerta che della domanda. Ma in parallelo salgono i canoni da pagare (+6/7%). Le cifre più alte si spendono a Milano (in media 640-675 euro) e Bologna.