Introduzione

Sempre più proprietari di casa decidono di affittare i propri immobili con il regime facoltativo della cedolare secca. A far gola è la tassazione, più conveniente di quella ordinaria nella stragrande maggioranza dei casi. Sono tre le aliquote previste: quella ordinaria del 21%, quella del 10% (applicabile solo in casi particolari) e quella del 26%, che scatta dal secondo immobile dato in locazione per affitti brevi. Ma il regime è applicabile a tutti gli inquilini? Quando va scelto e come si fa a revocare?