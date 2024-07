Introduzione

Procede la creazione della Banca dati delle strutture ricettive (Bdsr). L'obiettivo: raccogliere tutte le strutture presenti sul territorio nazionale comprese quelle extralberghiere e gli appartamenti destinati alla locazione breve. La fase pilota deve concludersi entro l'1 settembre. Dopo di essa, con la pubblicazione dell'avviso dell'entrata in funzione, il Codice identificativo nazionale (Cin) assegnato diventerà definitivo.

Ma cos'è il Cin? È un codice che viene assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata, su richiesta del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. Servirà a certificare che le strutture sono in regola. Per chi non seguirà le nuove regole sono previste multe da 800 a 8.000 euro