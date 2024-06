Affitti brevi, la banca dati unica entra nel vivo: cosa sapere

Introduzione

Comincia la fase pilota della banca dati unica nazionale degli affitti brevi. La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha firmato il provvedimento che segna un passo in avanti verso l'integrazione dei dati a disposizione di Regioni e Province autonome.



Gli enti locali dovranno trasmettere tali informazioni anche allo Stato per rendere la piattaforma nazionale operativa il prima possibile. La fase pilota deve concludersi entro l'1 settembre. Dopo di essa, con la pubblicazione dell'avviso dell'entrata in funzione della banca dati, il Codice identificativo nazionale (Cin) assegnato diventerà definitivo.