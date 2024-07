Affitti brevi a Firenze, il Tar dichiara decaduta la norma sul divieto

Con l'approvazione del Piano operativo del Comune di Firenze, "debbono ritenersi cessati gli effetti pregiudizievoli prodotti dall'adozione della variante al regolamento urbanistico" che introduceva il divieto degli affitti brevi nell'area Unesco di Firenze. "Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile": Così il Tar della Toscana pronunciando nel merito della questione degli affitti brevi nel centro storico di Firenze. Per il Tar il ricorso è "improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse": avendolo Palazzo Vecchio escluso dal Poc il divieto degli affitti brevi non sopravvive.

Le motivazioni date dal Tar

Il Tar spiega che "non ha fondamento l'idea del Comune di Firenze secondo cui il procedimento di variante al regolamento urbanistico sarebbe insensibile alla sopravvenuta approvazione del nuovo piano operativo, ancorché inefficace. Aderire a tale prospettazione equivarrebbe ad avallare il frazionamento artificioso dell'attività di governo del territorio per il tramite della coesistenza di discipline difformi portate da fonti formalmente autonome, e l'utilizzo distorto delle misure di salvaguardia originate dalla variante al regolamento urbanistico, non più giustificate alla luce della sopravvenuta disciplina di piano operativo". Si afferma inoltre che "la pianificazione urbanistica richiede scelte univoche e non tollera la coesistenza di regole contraddittorie la cui composizione finirebbe per restare affidata a criteri arbitrari e incerti 'riallineamenti' futuri".