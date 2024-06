Introduzione

Prosegue la fase sperimentale della Banca dati unica nazionale sugli affitti brevi e del Cin: serve per individuare eventuali criticità tecniche da sistemare prima che si entri ufficialmente a regime. Il prossimo territorio a prenderne parte sarà quello della Lombardia, poi si proseguirà man mano con tutta Italia. L'entrata in funzione della Banca nazionale è prevista per settembre, mentre le sanzioni per gli inadempienti scatteranno a novembre