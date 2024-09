In Italia nel 2050 serviranno 3,6 milioni di nuove case: lo scenario

Introduzione

L'Italia sarà uno tra i principali Paesi leader dell'area Ue per quanto riguarda la crescita del mercato immobiliare nel biennio 2024-2025, con un fatturato immobiliare che aumenterà del 3,4% entro la fine di quest'anno e del 5,7% il prossimo. Questo uno dei dati emersi dall'"European Outlook 2025" presentato da Scenari Immobiliari e Investire Sgr in occasione del 32esimo Forum di previsioni, recentemente svoltosi a Rapallo (Genova).

Ma non solo, perché secondo quanto sottolineato dal report “La casa per la città del futuro”, nel 2050 in Italia, serviranno 3,6 milioni di nuove case. Nello specifico, dovrebbero concentrarsi per quasi il 5% sul territorio di Milano, per il 3% su quello di Roma e per circa l’1% negli altri principali capoluoghi, con dimensioni sostanzialmente triplicate se si considerano pure le rispettive aree metropolitane estese