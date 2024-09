Concordato preventivo, maggioranza vuole allargarlo: cosa sappiamo

Introduzione

La maggioranza cerca di dare una mano al governo con un emendamento al decreto omnibus firmato da FdI (Fausto Orsomarso), Lega (Massimo Garavaglia) e Forza Italia (Dario Damiani): prevede che si possa accedere a un ravvedimento speciale anche per gli anni dal 2018 al 2023 pagando un'imposta sostitutiva, parametrata al proprio livello di affidabilità fiscale, sull'incremento del reddito dichiarato. Un modo per allargare le maglie del nuovo regime e invitare più contribuenti possibile ad aderire, aumentando le entrate. Il concordato, infatti, rappresenta una fonte primaria di coperture per la Manovra.



Ma l'esame degli emendamenti in Commissione inizierà nei prossimi giorni e il destino della norma, che è stata già criticata dalle opposizioni, è ancora tutto da vedere Ecco cosa sappiamo