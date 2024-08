Introduzione

L’adesione al concordato preventivo biennale, per cui c’è tempo fino al 31 ottobre, può incidere su parte dei programmi economici del governo guidato da Giorgia Meloni. Per il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, infatti, dal gettito dello strumento dipendono parte delle risorse che servono per l'Irpef: "Quelle per confermare gli sgravi del 2024 ci sono. Ne servono altre per andare avanti. Le adesioni al concordato sono possibili fino al 31 ottobre, in piena sessione di bilancio. Allora conosceremo il gettito, che non è scontato nei tendenziali della finanza pubblica, e vedremo che spazio ci sarà”. Ecco come funziona e su quali tipi di attività potrebbe avere un impatto maggiore.