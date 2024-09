Bolletta della luce, dieci trucchi per risparmiare energia in casa

Introduzione

I dispositivi elettronici non andrebbero lasciati in stand-by, perché consumano, e i caricatori andrebbero staccati dalle prese se inutilizzati. Ridurre l’uso del ferro da stiro e cercare, se possibile, di usare il condizionatore come deumidificatore.

Dalla riqualificazione dell’abitazione – con cappotto termico, l’introduzione di nuovi infissi e altre operazioni utili – fino al corretto utilizzo degli elettrodomestici: di seguito alcuni accorgimenti per ridurre le spese in bolletta