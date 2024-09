Prezzo del petrolio ai minimi dal 2021, cala il costo della benzina

Introduzione

Per la prima volta in quasi tre anni il Brent è sceso sotto i 70 dollari al barile. Sono responsabili diversi fattori, dal calo della domanda soprattutto asiatica (Cina e India in testa) alle preoccupazioni derivanti dalla richiesta di una maggiore produzione voluta dall’Opec+.

Intanto, i carburanti risentono del crollo dei costi: il prezzo medio della benzina self service, per esempio, scende a 1,77 euro al litro, ai minimi dell'anno.