Stipendi e qualità di vita alti: quanto si guadagna in Lussemburgo?

Un salario medio da oltre73mila euro all’anno (più del doppio rispetto all’Italia) che significa 12 mensilità da oltre 6mila euro al mese. Con un salario minimo e stabilito per legge pari ad oltre 2.500 euro al mese per un lavoratore non qualificato. Sono questi i numeri, come sottolinea anche “ Il Corriere della Sera ”, che riguardano il Lussemburgo, dove già grandi colossi tech, tra cui Amazon, ma anche holding finanziarie e bancarie hanno trasferito le loro sedi, attirati da tasse inferiori rispetto ad altri Paesi europei.

La situazione in Lussemburgo

Il Lussemburgo, dunque, si propone come uno dei Paesi maggiormente attrattivi per chi cerca un lavoro remunerativo, anche considerando il fatto che il tasso di disoccupazione risulta uno dei più bassi dell’area: 5,7%, rispetto, ad esempio, al 6,5% del nostro Paese, con una qualità della vita è piuttosto alta. Come detto, sono diversi i colossi che qui hanno deciso di investire. A partire dal 2004, ad esempio, hanno scelto di aprire in Lussemburgo la propria sede europea la divisione iTunes di Apple, oltre che Microsoft, Cisco e pure eBay, senza dimenticare Amazon ed Aol. Ma l’Unione Europea, negli anni, ha voluto vederci chiaro su quello che stava diventando una specie di paradiso fiscale proprio nel cuore del continente. Sono nate, infatti, inchieste per verificare se i regimi di imposizione fiscale privilegiata che il Paese ha garantito ad alcune società, tra cui Amazon, non siano stati troppo permissivi. Resta comunque un dato e cioè che questa porzione di territorio incastrata tra Francia e Germania, appendice dei Paesi del Benelux che comprendono anche Belgio ed Olanda, si conferma essere ad oggi una tra le più ricche del mondo, attirando forza lavoro soprattutto per i suoi alti stipendi.